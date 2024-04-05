Гвардиола: «Я надеюсь на то, что «Ливерпуль» и «Арсенал» будут терять очки»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу чемпионской гонки.

«Качество наших соперников означает, что нам нужно продолжать свой путь. В конце сезона мы увидим, какая команда будет на вершине.

Ожидаю ли я, что «Ливерпуль» и «Арсенал» будут терять очки? Я надеюсь на это. Но это нам не поможет, если мы не выполним свою работу. Нам нужно выиграть восемь оставшихся игр и посмотреть. Нужно побежать в своих матчах, а остальное мы не контролируем», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Ливерпуля» команда отстаёт на три очка.