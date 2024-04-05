Эмери: Нам нужно улучшить некоторые моменты

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о победе над «Вулверхэмптоном».

— Мы выиграли и были очень счастливы, но завтра нам будет трудно, если мы не улучшим некоторые моменты. Мы стабильны, но нам нужно совершенствоваться, — приводит слова Эмери пресс-служба бирмингемского клуба.

Напомним, «Астон Вилла» одолела на своем поле «Вулверхэмптон» в рамках 30-го тура АПЛ со счетом 2:0, однако в следующем туре крупно проиграла «Манчестер Сити» (1:4).

После 31 матча в копилке «Астон Виллы» 59 очков, благодаря которым команда находится на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

6 апреля подопечные Эмери примут «Брентфорд». Старт поединка запланирован на 17:00 по мск.