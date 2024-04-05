Ришарлисон пропустит ближайший матч «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон пропустит воскресный матч Английской премьер-лиги против «Ноттингем Форест» из-за проблемы с коленом. Информацию подтвердил главный тренер лондонской команды Анге Постекоглу.

«У Ричи проблемы с коленом, поэтому мы дадим ему выходные, чтобы он полностью восстановится. Надеюсь, он будет готов к игре с «Ньюкаслом» на следующей неделе», - сказал Постекоглу журналистам в ходе пятничной пресс-конференции.

В сезоне 2023/2024 Ришарлисон провёл 28 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 11 голов и три голевых паса на партнёров.