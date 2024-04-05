Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга интересен двух клубам Английской премьер-лиги. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, два неназванных английских клуба прощупывали почву на момент возможного приобретения французского хавбека «Реала», однако «сливочные» не собираются продавать 21-летнего футболиста.

В этом сезоне Камавинга принял участие в 33 матчах во всех турнирах и записал на свой счет два голевых паса.

Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до 2029 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Камавинга в 90 миллионов евро.