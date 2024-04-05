Тен Хаг – о матче с «Ливерпулем»: «Нам нужно воспользоваться энергией от гнева»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий по поводу предстоящего матча с «Ливерпулем» в чемпионате Англии.

«Сначала я должен сказать, что мне придётся с этим разобраться [речь идёт о поражении «Челси» со счётом 3:4 – прим.]. Но мы не можем терпеть это долго, нам нужно быстро восстанавливаться. Мы должны изменить ситуацию. С завтрашнего дня мы будем в позитивном настроении. Мы будем смотреть вперёд. Нам нужно воспользоваться этой энергией от гнева», - сказал тен Хаг журналистам.

Матч Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» пройдёт в воскресенье, 7 апреля,