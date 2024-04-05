У Гвардиолы спросили, сыграют ли Холанн и де Брёйне в Лондоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем против «Кристал Пэлас» ответил на вопрос, сыграют ли в Лондоне Эрлинг Холанн и Кевин де Брёйне.

Напомним, что на днях Холанн и де Брёйне не сыграли против «Астон Виллы» - им был предоставлен отдых.

«Я пока не знаю, мы играли всего лишь пару дней назад. Мне нужно подумать об этом», - сказал Гвардиола, отвечая на вопрос о Холанне и де Брёйне.

Гвардиола также подтвердил, что защитники Натан Аке и Кайл Уокер пропустит игру в «Кристал Пэлас». А вот вратарь Эдерсон имеет шансы вернуться в строй.

«Эдерсону намного лучше. Возможно, он будет в списке», - сказал рулевой «Сити».