Клопп – о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Хорошая новость в том, что на этот раз не будет дополнительных 30 минут»

В воскресенье «Ливерпуль» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед». Недавно команды пересекались на «Олд Траффорд» в Кубке Англии, и тогда «красные дьяволы» победили в экстра-тайме со счётом 4:3. Перед новой игрой против манкунианцев рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий.

«Мы были хороши в тот день, но не довели ситуацию до конца. Хорошая новость в том, что на этот раз не будет дополнительных 30 минут. Это хорошо для нас, ведь тогда «Юнайтед» перевернул игру в эти 30 минут.

«Манчестер Юнайтед» здорово выступает дома. Нам нужно сыграть так, как мы действовали в прошлом матче с 15-й по 70-ю с чем-то минуту. Мы постараемся создать проблемы «Юнайтед», они постараются сделать для нас то же самое», - сказал Клопп на пресс-конференции.