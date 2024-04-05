Клопп дал комментарий о чемпионской гонке в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о чемпионской гонке. На текущий момент мерсисайдцы лидируют в АПЛ – они два очка опережают «Арсенал» и на три очка опережают «Манчестер Сити».

«Когда мы в прошлый раз выигрывали АПЛ, то сделали это досрочно, но большую часть времени гонка была напряжённой. Лучшее, что можно сделать, - быть участником гонки. Мы в ней, и это хорошо, поэтому мы продолжаем бороться.

Следующий матч, как и все остальные, будет большим. Кто-то сказал, что у нас лучший календарь по сравнению с конкурентами, но я не знаю, откуда могла возникнуть такая идея. Впереди трудный матч, но мы готовы», - сказал Клопп на пресс-конференции.

7 апреля «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед» на выезде.