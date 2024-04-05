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«Манчестер Юнайтед» следит за четырьмя защитниками – известны имена

05 Апреля 2024 • 15:38 Комментировать

В летнее трансферное окно состав «Манчестер Юнайтед» может измениться. Не исключено, что клуб покинут Гарри Магуайр и Рафаэль Варан. Учитывая этот факт, «красные дьяволы» следят за рынком центральных защитников.

Как сообщает в социальных сетях журналист Руди Галетти, на радаре «Манчестер Юнайтед» находятся четыре футболиста – Антониу Силва («Бенфика»), Гонсалу Инасиу («Спортинг» Лиссабон), Дайо Упамекано («Бавария») и Джерред Брэнтуэйт («Эвертон»).

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт 7 апреля – против «Ливерпуля».

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