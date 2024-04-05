«Манчестер Юнайтед» может сорвать трансфер Санчо в «Боруссию»

В зимнее трансферное окно вингер Джедон Санчо вернулся в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды. Как сообщает немецкий Sky, 24-летний футболист хотел бы остаться в немецкой команде, однако летний постоянный трансфер может сорваться из-за позиции «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» хотят получить за трансфер Санчо не менее 40 миллионов евро, что является проблемой для «Боруссии».

Не исключено, что «Боруссия» предпримет усилия, чтобы продлить аренду Санчо на следующий сезон.

В 11 матчах после возвращения в «Боруссию» Джедон Санчо забил два гола и отдал два голевых паса на партнёров.