Замена Клоппу: «Ливерпуль» ведёт переговоры по тренеру из Португалии

«Ливерпуль» продолжает работать над поиском специалиста, который летом заменит Юргена Клоппа у руля команды. Как сообщает Foot Mercato, мерсисайдцы уже начали переговоры с агентом Рубена Аморима, возглавляющего «Спортинг».

Отмечается, что именно Аморим стал для «Ливерпуля» претендентом номер один после того, как Хаби Алонсо объявил о решении остаться в «Байере» на следующий сезон. Чтобы привести Аморима на «Энфилд», «красным» придётся заплатить 20 миллионов евро компенсации – такая сумма прописана в его действующем контракте.

Сам Аморим с «Ливерпулем» пока, судя по всему, не контактировал – он сосредоточен на заключительной части сезона «Спортинга».