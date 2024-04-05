Хау не пугают слухи о Гимараэсе и Исаке

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау отреагировал на слухи, которые связывают полузащитника Бруно Гимараэса и нападающего Александра Исака с более статусными клубами.

«Меня это не пугает. В каком-то смысле это то, чего вы хотите – ведь это означает, что ваши игроки выступают на высоком уровне и их ценят. Я хочу, чтобы так было. Так что слово «страх» - неподходящее. Я хочу, чтобы Алекс продолжал забивать и оставался в заголовках. Уверен, он сам хочет того же. Но в то же время мы хотим, чтобы он оставался с нами.

Гимараэс? Такие игроки, как Бруно, не попадаются на каждом шагу. Они очень редки. Бруно следует ценить за всё, что он привносит. Я хотел бы, чтобы он оставался в клубе как можно дольше. Но я не могу этого гарантировать. В футболе ты никогда не знаешь, что будет завтра», - сказал Хау на пресс-конференции.