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«Арсеналу» интересен игрок «Барселоны»

05 Апреля 2024 • 14:54 Комментировать

«Арсенал» изучает возможности усиления состава команды в летнее трансферное окно. Как сообщает Calciomercato, лондонский клуб может побороться за талантливого защитника «Барселоны» Микаила Файе. «Канониры» активно следят за 19-летним сенегальцем.

Отметим, что в марте Файе дебютировал за национальную сборную Сенегала. Что касается «Барселоны», то за первую команду он ещё не играл. Прошлым летом Микаил пополнил состав резервной команды «сине-гранатовых».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Микаила Файе в 5 миллионов евро. Интерес к центральному защитнику приписывают нескольким топ-клубам Европы.

«Арсенал» запланировал громкий трансфер звезды «Реала»

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Барселона Арсенал Лондон трансферы футбола - лето 2024 Микаил Файе ещё теги
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