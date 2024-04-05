«Арсеналу» интересен игрок «Барселоны»

«Арсенал» изучает возможности усиления состава команды в летнее трансферное окно. Как сообщает Calciomercato, лондонский клуб может побороться за талантливого защитника «Барселоны» Микаила Файе. «Канониры» активно следят за 19-летним сенегальцем.

Отметим, что в марте Файе дебютировал за национальную сборную Сенегала. Что касается «Барселоны», то за первую команду он ещё не играл. Прошлым летом Микаил пополнил состав резервной команды «сине-гранатовых».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Микаила Файе в 5 миллионов евро. Интерес к центральному защитнику приписывают нескольким топ-клубам Европы.

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