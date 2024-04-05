В «Манчестер Юнайтед» нет решения по судьбе тен Хага

В «Манчестер Юнайтед» ещё не выработано решение по будущему главного тренера команды Эрика тен Хага. Об этом рассказывается в материале журналиста Лори Уитвелла на страницах The Athletic.

Отмечается, что решение по тен Хагу, судя по всему, будет приниматься новыми руководителями спортивного сектора «красных дьяволов» летом. А пока нидерландский тренер активно участвует в планировании предсезонной подготовки и следующего сезона. Сам тен Хаг открыт к тому, чтобы продолжать работу с командой.

Напомним, что в четверг «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение в гостях у «Челси» - 3:4. Команда тен Хага сейчас занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.