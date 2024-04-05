Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг назвал причину обидного поражения от «Челси» в матче Премьер-лиги, проходившем в четверг. По словам нидерландца, «красные дьяволы» упустили победу из-за отдельных ошибок.

Как известно, «Манчестер Юнайтед» по ходу добавленного ко второму тайму времени вёл на «Стэмфорд Бридж» 3:2, но в итоге уступил – 3:4.

«Мне понравилось, как играла моя команда, это было фантастически. Мы доминировали с мячом, мы доминировали над соперником. Мы доминировали, но допустили отдельные ошибки, которые стоили нам игры», - слова тен Хага приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Тен Хага могут уволить из «Манчестер Юнайтед»