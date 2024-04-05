Месси или Роналду: Палмер выбрал, кто круче

Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Видео со словами футболиста было опубликовано на Reddit.

«Кто главный, Месси или Роналду? Очевидно, что Месси, учитывая то, как он играет, и все индивидуальные награды, которые он выиграл. Он просто лучший игрок всех времён. Месси явно опережает Роналду, но Криштиану тоже входит в список величайших», - сказал Палмер.

Как известно, Лионель Месси в своей карьере восемь раз выигрывал «Золотой мяч». У Криштиану Роналду пять таких наград на полке.

Добавим, что «Челси» в четверг обыграл дома «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:3.