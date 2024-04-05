Артета похвалил Хаверца

В пятницу главный тренер «Арсенала» Микель Артета пообщался с журналистами. В числе прочего испанец высказался о Кае Хаверце.

«Я очень доволен Хаверцом. У него невероятные качества как в атаке, так и в других областях. Его вклад в оборонительные действия выдающийся, учитывая скорость, которую он даёт. У него впереди много матчей, и он будет стараться улучшить свои показатели. Это всего лишь первый сезон, и он менял позиции», - сказал Артета на пресс-конференции.

Ближайший матч АПЛ «Арсенал» проведёт в субботу, 6 апреля. Команда Микеля Артеты будет играть против «Брайтона» на выезде.