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Артета оценил де Дзерби

05 Апреля 2024 • 13:39 Комментировать
Брайтон
...
Арсенал
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06.04 19:30

В субботу «Арсенал» проведёт матч Премьер-лиги против «Брайтона». Рулевой лондонской команды Микель Артета высказался о сопернике.

«Де Дзерби? Я очень впечатлён им. Он топ-менеджер с отличным штабом. То, что они делают на поле, заслуживает похвалы, как и их управление клубом. Они борются с топ-командами и проделывают великолепную работу.

Футбол де Дзерби очень усложняет жизнь сопернику, они играют в привлекательный футбол. Нам нужно выбрать лучший состав, нужно тренироваться и быть готовыми побеждать. «Брайтон» играет хорошо, но мы должны быть лучше», - сказал Артета журналистам на пятничной пресс-конференции.

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Арсенал Лондон Микель Артета Брайтон Роберто де Дзерби ещё теги

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