Артета оценил де Дзерби

В субботу «Арсенал» проведёт матч Премьер-лиги против «Брайтона». Рулевой лондонской команды Микель Артета высказался о сопернике.

«Де Дзерби? Я очень впечатлён им. Он топ-менеджер с отличным штабом. То, что они делают на поле, заслуживает похвалы, как и их управление клубом. Они борются с топ-командами и проделывают великолепную работу.

Футбол де Дзерби очень усложняет жизнь сопернику, они играют в привлекательный футбол. Нам нужно выбрать лучший состав, нужно тренироваться и быть готовыми побеждать. «Брайтон» играет хорошо, но мы должны быть лучше», - сказал Артета журналистам на пятничной пресс-конференции.