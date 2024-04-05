«Блестяще»: Артета оценил матч «Челси» - «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета на пресс-конференции ответил на вопрос, смотрел ли он в четверг игру конкурента – «Ливерпуля».

«Я смотрел оба матча и не ложился спать допоздна, потому что игра «Челси» против «Манчестер Юнайтед» была блестящей. Приятно, что в АПЛ такой уровень лиги и футболистов.

Буду ли я смотреть все игры «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»? Я должен это прочувствовать. Моя жена и дети тоже скажут своё слово по этому поводу. Младший, возможно, захочет поиграть со мной в Lego или в футбол в саду. Но я постараюсь посмотреть большинство игр», - сказал Артета.

Напомним, что по ходу добавленного времени «Челси» проигрывал «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:3, но в итоге победил – 4:3.