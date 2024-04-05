Тен Хага могут уволить из «Манчестер Юнайтед»

В четверг вечером «Манчестер Юнайтед» снова разочаровал своих фанатов. Пропустив два суперпоздних гола в гостях у «Челси», «красные дьяволы» потерпели поражение с результатом 3:4.

На страницах The Independent вышел материал, в котором сообщается, что по завершению сезона Эрик тен Хаг может быть уволен с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед». В то же время отмечается, что такой расклад не является стопроцентным.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в воскресенье, 7 апреля. Соперником команды Эрика тен Хага будет «Ливерпуль».

Прямо сейчас «Юнайтед» располагается на шестой строчке в таблице Премьер-лиги.