Клопп назвал один из любимых голов в истории футбола

«Гол Дарвина – один из моих любимых за все время существования футбола. Я постоянно прошу Нуньеса прессинговать соперников так высоко, но очень редко получается далеко добраться и заблокировать вынос вратаря. Он смог это сделать, круто», - передает слова немецкого тренера пресс-служба клуба.