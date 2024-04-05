Клопп назвал один из любимых голов в истории футбола

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил гол нападающего команды Дарвина Нуньеса в поединке 31-го тура чемпионата Англии против «Шеффилд Юнайтед». Встреча завершилась победой «красных» со счетом 3:1.
«Гол Дарвина – один из моих любимых за все время существования футбола. Я постоянно прошу Нуньеса прессинговать соперников так высоко, но очень редко получается далеко добраться и заблокировать вынос вратаря. Он смог это сделать, круто», - передает слова немецкого тренера пресс-служба клуба.
В нынешнем сезоне Премьер-лиги 24-летний уругваец провел 28 матчей, забил 11 мячей и сделал семь ассистов.
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