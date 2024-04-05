Артета ответил, переживает ли, что Сака выдохся к концу сезона

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказал своё мнение о форме нападающего Букайо Сака. Журналисты спросили, опасается ли испанский специалист, что 22-летний англичанин выдохся к концовке сезона.

«Я очень позитивно настроен насчёт Саки. Наоборот, я думаю, он сыграет ключевую роль в оставшейся части сезона. По разговору с ним я понял, что он с нетерпением ждёт решающие матчи. Букайо становился всё лучше и лучше. Это нормально, когда игрок немного сбавляет обороты. Сака через много прошёл в последние два-три года. Посмотрите, как хорошо он выступает сейчас», – сказал Артета на пресс-конференции.