«Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя

«Ливерпуль» нацелился на одного из ведущих полузащитников мадридского «Реала». Согласно информации El Debate, в поле зрения английского гранда находится уругвайский хавбек Федерико Вальверде.

По данным журналистов, руководство мерсисайдского клуба готово выделить на приобретение Вальверде 150 миллионов евро. Однако «Реал» не намерен продавать Федерико, а сам уругваец не горит желанием переходить в другую команду.

Полузащитник выступает за мадридский клуб с 2018 года. Его контракт рассчитан до середины 2029-го. В нынешнем сезоне Вальверде провел 42 встречи, в которых забил один гол и сделал восемь ассистов.

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