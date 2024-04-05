Артета: «Парти думает об уходе? Ему лучше сконцентрироваться на настоящем»

Главный тренер лондонского «Арсенала» высказался о ситуации с будущим опорного полузащитника Томаса Парти, который может покинуть команду в летнее трансферное окно.

«Парти думает об уходе? Ему лучше сконцентрироваться на настоящем, ведь мы боремся за крупные трофеи. Томас является нашим игроком, у него остаётся год по контракту с клубом. Я очень счастлив, что он за нас играет», – сказал Артета на пресс-конференции.

Ранее Парти связывали с трансфером в туринский «Ювентус». В нынешнем сезоне Томас пропустил много матчей из-за различных травмы.

Отметим, что 30-летний ганец выступает за «Арсенал» с лета 2020 года, когда перешёл из мадридского «Атлетико».