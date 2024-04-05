Артета рассказал, сможет ли Сака сыграть против «Брайтона»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о состоянии вигера Букайо Саки, который пропустил последний матч против «Лутона». Испанский специалист пока не знает, сможет ли англичанин принять участие в игре против «Брайтона» в Английской премьер-лиге.

«Сыграет ли Сака с «Брайтоном»? Скоро мы узнаем. У нас будет тренировка в ближайший час, мы узнаем, сможет ли он принять участие в матче. Со всеми остальными всё хорошо», – сказал Артета на пресс-конференции.

Сака в нынешнем сезоне является лидером «Арсенала» по количеству результативных действий. 22-летний Букайо забил 13 голов и отдал 8 ассистов в АПЛ.