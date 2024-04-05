Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг: «За 5 дней мы потеряли 5 очков, это недопустимо»

05 Апреля 2024 • 11:51 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
1 4.60 X 4.60 2 1.62
07.04 17:30

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг назвал недопустимыми последние два результата своей команды в Английской премьер-лиге. Сперва манкунианцы сыграли вничью с «Брентфордом», а затем уступили лондонскому «Челси» со счётом 3:4.

«За 5 дней мы потеряли 5 очков, это недопустимо. Качество нашего футбола действительно высоко, но самое важное – это результат. Мы должны установить высокие стандарты, если хотим квалифицироваться в Лигу чемпионов», – сказал тен Хаг на пресс-конференции после матча с «Челси».

Ранее сообщалось, что новые владельцы «Манчестер Юнайтед» могут уволить тен Хага по окончании сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

Новости по матчу

Сегодня, 05 Апреля
09:57
Фердинанд – о матче «Челси» – «Манчестер Юнайтед»: «Это была словно баскетбольная игра»
02 Апреля
10:06
«Бавария» и английский топ-клуб всё ещё интересуются Фримпонгом
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Роналду написал три слова после победы 8:0 Гвардиола ответил Кину, который назвал Холанна «игроком уровня Второй лиги» Мостовой назвал фаворита в матче «Реал» — «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Хаби Алонсо отреагировал на поражение «Баварии» против «Боруссии» Дортмунд Аршавин назвал единственного тренера, который сейчас может возглавить «Спартак» «Барселона» хочет перехватить трансферную цель «Реала» «Арсенал» запланировал громкий трансфер звезды «Реала» В «Манчестер Юнайтед» приняли важное решение по тен Хагу
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России
Спортивные новости
Андрей Шестаков: «Можно найти что-то общее между профессией комментатора и музыканта» Андрей Шестаков рассказал, чего не хватило СКА в серии с «Автомобилистом» Андрей Шестаков: «Я расстроился из-за вылета СКА из плей-офф КХЛ» Касаткина обыграла Калинину и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне «Локомотив» в овертайме переиграл «Трактор» и увеличил преимущество в серии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Апреля
11:51 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «За 5 дней мы потеряли 5 очков, это недопустимо»
11:42 · Англия. Премьер-лига
Почеттино назвал лучшее качество Палмера
11:35 · Англия. Премьер-лига
Дайер оценил свой период в «Тоттенхэме»
11:04 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ может купить Мамардашвили за 35 миллионов евро
11:01 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» активно следит за опорником из АПЛ
10:45 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Артета считает Субименди одним из самых талантливых полузащитников на планете»
10:26 · Англия. Премьер-лига
Романо рассказал, за какими нападающими следит «Арсенал»
10:22 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказался об игре Макаллистера в матче против «Шеффилд Юнайтед»
10:03 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес: «Я наслаждаюсь АПЛ, но недоволен нашим местом в турнирной таблице»
09:57 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд – о матче «Челси» – «Манчестер Юнайтед»: «Это была словно баскетбольная игра»
09:38 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» готова заплатить за Канселу 30 миллионов евро, но «Манчестер Сити» хочет больше
09:33 · Англия. Премьер-лига
Палмер рассказал, как Почеттино помог «Челси» совершить камбэк против «Манчестер Юнайтед»
09:18 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» принял решение по будущему Парти
09:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет перехватить полузащитника у «Реала»
08:28 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» выбрал напарника ван Дейку
Все новости
Рекомендуем