Тен Хаг: «За 5 дней мы потеряли 5 очков, это недопустимо»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг назвал недопустимыми последние два результата своей команды в Английской премьер-лиге. Сперва манкунианцы сыграли вничью с «Брентфордом», а затем уступили лондонскому «Челси» со счётом 3:4.

«За 5 дней мы потеряли 5 очков, это недопустимо. Качество нашего футбола действительно высоко, но самое важное – это результат. Мы должны установить высокие стандарты, если хотим квалифицироваться в Лигу чемпионов», – сказал тен Хаг на пресс-конференции после матча с «Челси».

Ранее сообщалось, что новые владельцы «Манчестер Юнайтед» могут уволить тен Хага по окончании сезона.