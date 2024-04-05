Почеттино назвал лучшее качество Палмера

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино назвал лучшее качество полузащитника Коула Палмера, который вчера оформил хет-трик в ворота «Манчестер Юнайтед» и помог «синим» одержать волевую победу со счётом 4:3.

«Лучшее качество Палмера? Это его менталитет и умение справляться с давлением. Он впервые в карьере стабильно выходит на поле каждую неделю. Коул отлично с этим справляется. Палмер уже является топ-игроком, но он ещё может добиться прогресса», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, на счету у Палмера 16 голов и 8 результативных передач в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. Больше Коула в чемпионате забил только Эрлинг Холанн, у которого 18 мячей в активе.