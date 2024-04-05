Дайер оценил свой период в «Тоттенхэме»

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Эрик Дайер оценил проведённые 9 лет в лондонском «Тоттенхэме». Англичанин покинул «шпор» в январе, когда у него оставалось полгода по контракту.

«Я выступал в АПЛ и за национальную сборную Англии, а также завёл дружбу на всю оставшуюся жизнь. Я играл за фантастический футбольный клуб. Конечно, были взлёты и падения. Оглядываясь назад, у меня есть некоторые сожаления и разочарования. Тем не менее, я вспоминаю о «Тоттенхэме» с особой нежностью», – сказал Дайер в интервью журналисту Джеку Питту-Бруку.

Напомним, после трансфера в «Баварию» Эрик сумел завоевать место в стартовом составе.