Клуб АПЛ может купить Мамардашвили за 35 миллионов евро

Грузинский вратарь Георгий Мамардашвили близок к уходу из «Валенсии» в летнее трансферное окно. По информации журналистов Todofichajes, в подписании 23-летнего голкипера заинтересован английский «Ньюкасл». «Сороки» могут приобрести игрока за 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Мамардашвили провел 30 поединков, в которых пропустил 32 мяча. В 12 встречах грузин сохранил свои владения в неприкосновенности.

После 30 туров Ла Лиги «Валенсия» набрала 44 балла и находится на седьмой позиции в турнирной таблице. «Летучие мыши» отстают от идущего шестым «Реал Сосьедада» на пять очков.