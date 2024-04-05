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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» активно следит за опорником из АПЛ

05 Апреля 2024 • 11:01 Комментировать
Хайденхайм
...
Бавария
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06.04 16:30

Мюнхенская «Бавария» положила глаз на опорного полузащитника из Английской премьер-лиги. Как сообщает инсайдер Кристиан Фальк, немцы интересуются хавбеком «Эвертона» Амаду Онана, который ранее был связан с каталонской «Барселоной» и многими топ-клубами из туманного Альбиона.

Источник дал понять, что «Бавария» следила за Онана ещё в прошлом сезоне, когда на посту спортивного директора клуба работал Хасан Салихамиджич. Мюнхенцы считают, что Амаду не испытает проблем с адаптацией, ведь футболист уже жил в Германии и выучил язык, когда выступал за молодёжку «Хоффенхайма».

22-летний Онана оценивается «Трансфермарктом» в 50 миллионов евро, но «Эвертон» наверняка будет просить больше.

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Бавария Эвертон Амаду Онана трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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