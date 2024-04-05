Романо: «Артета считает Субименди одним из самых талантливых полузащитников на планете»

Итальянский журналист Фабрицио Романо высказался об интересе лондонского «Арсенала» к полузащитнику «Реал Сосьедада» Мартину Субименди. Напомним, в контракте у испанца прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро. На игрока также претендуют мюнхенская «Бавария» и каталонская «Барселона».

«Насколько я знаю, Артета является большим фанатом Субименди. Микель верит, что Мартин является одним из самых талантливых полузащитников в мире и идеально подойдёт практически любой команде. Субименди остаётся в шорт-листе «Арсенала», но у клуба есть и другие варианты», – сказал Романо в эфире своего подкаста.