Романо рассказал, за какими нападающими следит «Арсенал»

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо рассказал, каких нападающий в данный момент просматривает лондонский «Арсенал». Напомним, главный тренер Микель Артета летом хочет заполучить в команду топового бомбардира.

«Я слышу много слухов о Викторе Осимхене. Многие топ-клубы Европы следят за ним. Например, «ПСЖ», «Челси» и «Арсенал». Правда, «канониры» сейчас сконцентрированы на других нападающих – Викторе Дьёкереше и Беньямине Шешко. Последний также находится в шорт-листе «Челси», – сказал Романо в эфире своего подкаста.

Отмечается, что Айвена Тони в списке интересов «Арсенала» уже нет.