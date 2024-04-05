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Клопп высказался об игре Макаллистера в матче против «Шеффилд Юнайтед»

05 Апреля 2024 • 10:22 Комментировать
Ливерпуль
3:1
Шеффилд Юнайтед

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре полузащитника Алексиса Макаллистера в матче 31-го тура Английской премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед» (3:1). Игрок отметился забитым мячом. 

Специалист отметил, что аргентинец является очень важным игроком для команды, и это очевидно всем.

«Замечательный игрок, замечательный парень. Я действительно рад за нас, что мы заполучили его», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля», - приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

В текущем сезоне АПЛ 25-летний футболист принял участие в 25 играх, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Шеффилд Юнайтед Юрген Клопп Алексис Макаллистер ещё теги

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