Клопп высказался об игре Макаллистера в матче против «Шеффилд Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре полузащитника Алексиса Макаллистера в матче 31-го тура Английской премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед» (3:1). Игрок отметился забитым мячом.

Специалист отметил, что аргентинец является очень важным игроком для команды, и это очевидно всем.

«Замечательный игрок, замечательный парень. Я действительно рад за нас, что мы заполучили его», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля», - приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

В текущем сезоне АПЛ 25-летний футболист принял участие в 25 играх, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде.