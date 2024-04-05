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Энцо Фернандес: «Я наслаждаюсь АПЛ, но недоволен нашим местом в турнирной таблице»

05 Апреля 2024 • 10:03 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Челси
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07.04 19:30

Полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес дал понять, что недоволен нынешней позицией «синих» в Английской премьер-лиге. Напомним, команда Маурисио Почеттино занимает десятое место в таблице.

«Я наслаждаюсь АПЛ, но я недоволен нашим местом в турнирной таблице. Мне нравится побеждать, а не проигрывать. Меня и моих товарищей по команде злит наше положение в таблице, но нам нужно принять это и довериться процессу», – цитирует Фернандеса журналист Саймон Филлипс.

Энцо перешёл в «Челси» в январе 2023 года из лиссабонской «Бенфики» за рекордный для АПЛ 121 миллион евро. 23-летний хавбек в этом сезоне отметился 3 голами и 2 ассистами в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Энцо Фернандес

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