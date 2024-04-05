Фердинанд – о матче «Челси» – «Манчестер Юнайтед»: «Это была словно баскетбольная игра»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что вчерашний матч с «Челси» напомнил ему баскетбольную игру. Напомним, манкунианцы вели в счёте 3:2 на 98-й минуте, но в оставшееся время умудрились пропустить дважды и проиграть.

«Это была словно баскетбольная игра. Наблюдалось много взлётов и падений. Команды беспрепятственно обменивались атаками. На месте тренеров, я бы переживал по этому поводу», – цитирует Фердинанда журналист Саймон Филлипс.

Полузащитник «Челси» Коул Палмер вчера оформил хет-трик в ворота «Манчестер Юнайтед». Два из своих голов англичанин забил с пенальти.