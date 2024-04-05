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«Барселона» готова заплатить за Канселу 30 миллионов евро, но «Манчестер Сити» хочет больше

05 Апреля 2024 • 09:38 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Сити
1 10.50 X 5.50 2 1.30
06.04 14:30

Каталонская «Барселона» хочет оставить в своих рядах правого защитника Жоау Канселу, который выступает за команду на правах аренды из «Манчестер Сити». По информации от Relevo, «сине-гранатовые» готовы заплатить за португальца 30 миллионов евро, но «горожане» будут требовать 40-50 миллионов.

Напомним, сам Канселу хочет остаться в «Барселоне», но руководство «Манчестер Сити» не намерено делать какую-либо скидку. Ранее сообщалось, что «горожане» предпочитают продать португальца в клуб из Английской премьер-лиги, чтобы получить за игрока максимум денег.

Канселу был связан с лондонским «Арсеналом» и с командами из Саудовской Аравии.

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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР СИТИ
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