Палмер рассказал, как Почеттино помог «Челси» совершить камбэк против «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер рассказал, как главный тренер Маурисио Почеттино помог команде сделать камбэк в матче против «Манчестер Юнайтед». Напомним, к 98-й минуте «синие» проигрывали 2:3, но затем сумасшедшим образом отыгрались и вырвали победу со счётом 4:3. Палмер оформил хет-трик.

«Когда я сравнял счёт, Почеттино сказал нам: «Парни, давайте, осталось ещё две минуты». Он всегда пытается зажечь нас. Мы попробовали выиграть матч. К счастью, у нас это получилось», – цитирует Палмера журналист Фабрицио Романо.

«Челси» благодаря вчерашней победе вышел на 10 место в АПЛ, но если команда Почеттино выиграет свой матч в запасе, она займёт 7 строчку в чемпионате.