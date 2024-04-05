«Арсенал» принял решение по будущему Парти

Полузащитник Томас Парти может задержаться в лондонском «Арсенале». По информации The Sun, боссы «канониров» намерены предложить ганскому футболисту новое трудовое соглашение. Сам игрок готов остаться на «Эмирейтс».

«Я рад выступать за эту команду. Мне нравится в «Арсенале», - сказал африканский футболист.

Контракт Парти с лондонским топ-клубом рассчитан до середины следующего года. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги полузащитник провел восемь матчей без результативных действий.

После 30 туров «канониры» набрали 68 баллов и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата страны.