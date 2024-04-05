Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор пользуется спросом на трансферном рынке. По данным Tribal Football, в услугах звездного бразильца заинтересованы сразу несколько топ-клубов. Речь идет о «ПСЖ», «Ливерпуле» и лондонском «Челси».

Эта троица готова предложить за переход Винисиуса 200 миллионов евро. Однако мадридский гранд не планирует расставаться со своим ведущим футболистом.

В текущем сезоне Жуниор поучаствовал в 28 поединках. На его счету 18 забитых мячей и восемь голевых передач. Контракт 23-летнего игрока со «сливочными» истекает летом 2027 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.

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