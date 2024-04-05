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«Манчестер Юнайтед» хочет перехватить полузащитника у «Реала»

05 Апреля 2024 • 09:02 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» хочет усилить среднюю линию команды в летнее трансферное окно. Как стало известно журналистам Teamtalk, в сферу интересов «красных дьяволов» попал испанский полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо.

«Быки» готовы расстаться со своим ведущим футболистом, если за него предложат порядка 60 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе с Ольмо со стороны мадридского «Реала».

25-летний хавбек сыграл 16 матчей в нынешнем сезоне чемпионата Германии. На счету Ольмо три забитых мяча и четыре результативные передачи. Футболист связан контрактными обязательствами с «РБ Лейпцигом» до конца июня 2027 года.

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Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг Дани Ольмо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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