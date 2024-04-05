«Ливерпуль» выбрал напарника ван Дейку

Колумбийский защитник Джон Лукуми, выступающий в Серии А за «Болонью», имеет вариант трудоустройства в топ-клубе Английской премьер-лиги.

Согласно информации журналистов Todofichajes, подписать 25-летнего футболиста хочет «Ливерпуль», подыскивающий усиление в центр обороны. Рыночная стоимость Лукуми оценивается в 11 миллионов евро. Колумбиец связан трудовыми обязательствами с «Болоньей» до июня 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии защитник провел 21 поединков, не отметившись результативными действиями. По итогам 30 туров «Болонья» занимает четвертое место в Серии А.