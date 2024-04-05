Сульшер высказался о работе в «Манчестер Юнайтед»

«Некоторые игроки хотели уйти из команды. Я видел, как что-то пошло не так в концовке первого сезона, но за два моих полных сезона клуб финишировал третьим и вторым в чемпионате. Не думаю, что мы получили достойное признание за хорошую работу», - передает слова специалиста FourFourTwo.