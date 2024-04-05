Сульшер высказался о работе в «Манчестер Юнайтед»

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер вспомнил о своем этапе работы в английском гранде.
«Некоторые игроки хотели уйти из команды. Я видел, как что-то пошло не так в концовке первого сезона, но за два моих полных сезона клуб финишировал третьим и вторым в чемпионате. Не думаю, что мы получили достойное признание за хорошую работу», - передает слова специалиста FourFourTwo.
Напомним, что Сульшер занимал пост главного тренера «красных дьяволов» с 2019 по 2021. Под его руководством манкунианцы сыграли 168 матчей, в которых одержали 92 победы и потерпели 41 поражение. 35 матчей завершились вничью.
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