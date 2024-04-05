Холанн придумал ритуал, который приносит удачу «Манчестер Сити»

На телевизионные экраны вышел документальный фильм о «Манчестер Сити». В нем был показан ритуал команды на удачу – полив дерева бонсай.

«Я несу ответственность за него. Нужно поливать дерево и давать ему правильный свет. Команда получает энергию от него. Мы вытягиваем ее наружу, и она впитывается в наши тела. Это приносит команде удачу», - передает слова норвежского бомбардира портал Goal.com.

Напомним, что в прошлом сезоне «Манчестер Сити» оформил требл, выиграв АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Холанн провел 24 поединка, в которых записал на свой счет 18 голов и пять ассистов.