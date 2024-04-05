Макаллистер раскрыл важную цель «Ливерпуля»

«Для меня очень важно, что мой гол помог нам выиграть матч. В воскресенье нам предстоит встреча с «Манчестер Юнайтед». Уверен, это будет очень напряженная и важная игра. Мы должны одержать победу. Наша цель – победа в каждом оставшемся поединке», - передает слова полузащитника Sky Sports.