Макаллистер раскрыл важную цель «Ливерпуля»

Аргентинский хавбек «Ливерпуля» Алексис Макаллистер высказался о домашней победе над «Шеффилд Юнайтед» (3:1) в матче 31-го тура Английской премьер-лиги.
«Для меня очень важно, что мой гол помог нам выиграть матч. В воскресенье нам предстоит встреча с «Манчестер Юнайтед». Уверен, это будет очень напряженная и важная игра. Мы должны одержать победу. Наша цель – победа в каждом оставшемся поединке», - передает слова полузащитника Sky Sports.
После вчерашнего успеха «Ливерпуль» вернулся на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, обогнав лондонский «Арсенал».
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