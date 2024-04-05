Игрок «Манчестер Сити» повторил рекорд Роналду

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден отметился тремя забитым мячами в домашнем поединке 31-го тура Премьер-лиги против бирмингемской «Астон Виллы» (4:1).

Как информирует ESPN в социальных сетях, англичанин сравнялся по хет-трикам в АПЛ с португальским нападающим Криштиану Роналду, ранее выступавшим за «Манчестер Юнайтед». На их счету по три хет-трика в матчах английского чемпионата.

В нынешнем сезоне Фоден поучаствовал в 44 поединках «горожан». Футболист отметился 21 забитым мячом и десятью голевыми передачами. Срок трудового договора между сторонами истекает в 2027 году. Его трансферная стоимость оценивается в 130 миллионов евро.