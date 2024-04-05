​Почеттино: «Палмер проделал фантастическую работу»

В Англии завершились матчи 31-го тура английской Премьер-лиги, лондонский «Челси» вырвал победу у «Манчестер Юнайтед» благодаря хет-трику Коула Палмера. После игры его успехи похвалил наставник клуба Маурисио Почеттино:

- Его вклад оказался невероятным. Палмер проделал фантастическую работу. Трудно сказать что-то иное сейчас. Сегодня он проявил и правильный менталитет, и правильный характер, и все свои качества, - цитирует слова аргентинского специалиста BBC Sport.

В турнирной таблице АПЛ «Челси» занимает десятое место, в следующем туре чемпионата клубу предстоит сыграть с «Шеффилд Юнайтед».