В Англии завершились матчи 31-го тура английской Премьер-лиги, лондонский «Челси» вырвал победу у «Манчестер Юнайтед» благодаря хет-трику Коула Палмера. Победный гол Палмера был забил на 100-й минуте и 39 секунде.

Как выяснили статистики, это был самый поздний победный гол за всю историю существования английской Премьер-лиги. Впрочем, надо заметить, что раньше у судей не было привычки так глубоко затягивать матчи, это стало трендом в последние примерно десять лет, особенно усилившись в последние полтора-два года.

В турнирной таблице АПЛ «Челси» занимает десятое место, в то время как «Манчестер Юнайтед» идет шестым.