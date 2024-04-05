Почеттино – о праздновании после матча: «Я не клоун»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал свои эмоции после победы над «Манчестер Юнайтед» (4:3).

«Синие» вырвали три очка благодаря голам, забитым на 100-й и 101-й минутах. Автором обоих взятий ворот стал Коул Палмер, отметившийся в этом матче хет-триком.

«Моё празднование после матча? Я не клоун. Я тренер. Страсть заключается не в том, чтобы вести себя как сумасшедший на бровке. Мне нужно сохранять спокойствие и анализировать ситуацию, ведь я руковожу одной из самых молодых команд в Европе. Конечно, в конце игры проявляются эмоции, но это не цирк. Если вам нужен клоун, то идите и найдите его», – приводит журналист Бен Джейкобс высказывания Почеттино.