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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Гакпо: «Терпение и труд к успеху приведут»

05 Апреля 2024 • 02:37 Комментировать

В Англии завершились матчи 31-го тура английской Премьер-лиги, «Ливерпуль» обыграл дома аутсайдера «Шеффилд Юнайтед», и Коди Гакпо, нидерландский нападающий «Ливерпуля», доволен успехом. Он похвалил соперника за неплохую оборону:

- У нас было большое владение мячом, но они хорошо оборонялись, нам пришлось постараться, чтобы одержать победу. Терпение - самая важная вещь. Терпение и труд к успеху приведут. Мы сыграли спокойно и сфокусировались на результате, - цитирует слова Гакпо BBC Sport.

В следующем туре «Ливерпулю» предстоит матч против «Манчестер Юнайтед», это случится седьмого апреля.


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