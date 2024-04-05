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Французский вундеркинд Йоро сделал выбор между «ПСЖ» и «Реалом» слухи

05 Апреля 2024 • 02:09 Комментировать
Лилль
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Марсель
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Через 18 ч. 6 мин.

Центральный защитник «Лилля» Лени Йоро определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры.

Борьбу за 18-летнего футболиста давно ведут гранды ведущих европейских лиг, а главными претендентами на восходящую звезду считаются «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Реал». Согласно сообщениям Relevo, директор парижского клуба Луиш Кампуш усердно работает над подписанием Йоро, однако сам игрок предпочитает вариант с переходом в «Реал».

Интерес к французу также проявляют английские «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Челси», но центрбек хотел бы выступать за «сливочных».

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Лени Йоро в 40 млн евро.

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